Pokémon GO

Eine weiteres Update für das Mobile Game Pokémon GO steht an. Entwickler Niantic hat auf der offiziellen Webseite die Details dazu vorgestellt. Demnach wird es bald ein Feature geben, das euch einen Fang-Bonus beschert. Bislang erhaltet ihr zwar Medaillen, wenn ihr bestimmte Typen von Pokémon fangt oder diese spezielle Eigenschaften besitzen. Beispielsweise gibt es eine Medaille für 200 eingesackte Monster vom Typ Psycho. Großartigen Nutzen hatten diese Auszeichnungen bisher allerdings nicht. Das ändert sich nun. Je mehr Pokémon eines bestimmten Typs ihr fangt, umso höher wird eure Chance seltene Monster dieser Art zu bekommen. Als Beispiel führt Niantic die Hitzkopf-Medaille an, die es euch ermöglicht, einfacher feuerartige Pokémon wie Glumanda, Vulpix oder Ponita zu fangen. Gehört ein Pokémon mehreren Typen an, so verteilt der sich der Fang-Bonus auf beide Arten.