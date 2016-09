Pokémon GO: Kleines Update für Pikachu und Co.

Pokémon GO

Passend zum Wochenende beginnt Entwickler Niantic damit, ein weiteres Update für das Mobile Game Pokémon GO auszurollen. Dieses Mal fallen die neuen Inhalte allerdings weniger umfangreich aus. Die offensichtlichste Neuerung betrifft eure gefangenen Pokémon. Ab sofort seht ihr, in welcher Stadt und welchem Ort ihr welches Monster gefangen habt. Die Informationen findet ihr in eurer Übersicht der Pokémon, die ihr derzeit besitzt. Allerdings beschränkt sich die Angabe des jeweiligen Fundorts auf die Stadt, das Dorf oder den Landkreis.

Zusätzlich hat Niantic die Funktionalität des seit letzter Woche erhältlichen Zubehörs Pokémon GO Plus erweitert. Dank des Updates ist es euch nun möglich, Pokémon zu fangen, wenn ihr ein Rauchmodul aktiviert habt. Zudem haben die Entwickler einige Fehler behoben, ohne jedoch konkrete Details zu nennen.