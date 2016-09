Pokémon GO: Events, weitere Pokémon und mehr angekündigt

John Hanke auf der TechCrunch SF 2016: Bild: Jon Russell

Niantics CEO, John Hanke, ist derzeit ein vielbeschäftigter Mann. Mit dem Mobile Game Pokémon GO hat sein Studio das derzeit heißeste Game der Welt am Start. Seit dem Launch des Spiels im Juli wurde die App weltweit mehr als 500 Millionen Mal heruntergeladen. Dabei ist das Spiel in zwei der bevölkerungsreichsten Länder noch gar nicht offiziell erhältlich, Indien und China. Das könnte sich in der Zukunft ändern. John Hanke ist derzeit zu Gast auf der TechCrunch Disrupt San Francisco 2016 und sprach dort über die zukünftige Entwicklung. Bevor große, neue Features ins Spiel eingebaut werden, muss erst einmal der weltweite Launch vollzogen werden und dazu gehören eben auch China und Indien. Danach werden sich die Entwickler darum kümmern, das Spiel weiter zu verbessern. Immerhin steht noch die Überarbeitung des Tracking-Systems an.