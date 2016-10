Sind die Arenen in Pokémon GO ein Problem?

Seit Mitte Juli spiele ich jetzt Pokémon GO und muss zugeben, dass ich mehr oder weniger süchtig nach dem Mobile Game bin. Dabei spiele ich auf dem Handy privat eigentlich nie und das Gameplay von Pokémon GO ist zugegebenermaßen nur ein Schatten dessen, was die Spiele der Hauptreihe bieten. Irgendwie hat es trotzdem „Klick“ gemacht. Es ist einfach ein extrem befriedigendes Gefühl, wenn ein bislang unbekanntes Pokémon eingefangen oder ein Ei ausbrütet wird. Allerdings gibt es ein kleines Problem.

Jetzt, nach gut drei Monaten intensiven Spielens lässt die Motivation zwar nicht nach, aber eine Sache fängt doch an, mich zu stören:. Arenen und die damit verbundenen Mechaniken. War es in der Anfangszeit des Spiels noch relativ einfach, eine Arena zu übernehmen oder aufzuleven, ist es nun - zumindest in meiner direkten Umgebung - fast ein Ding der Unmöglichkeit geworden. Entweder ist eine Arena von meinem Team besetzt und befindet sich auf dem Maximallevel oder sie gehört einem gegnerischen Team an, ebenfalls mit Maximallevel. Damit gibt es für mich eigentlich nicht mehr viel zu tun und da ich keine Gilde, keine Mannschaft oder eine Gruppe von Freunden habe, die mit mir um die Häuser zieht, gibt es kaum noch eine Möglichkeit, in irgendeiner Form mit Arenen zu interagieren. Lediglich eine Freundin trifft sich mit mir alle paar Tage und wir gehen gemeinsam auf die Jagd, ansonsten sind wir eher einsame Wölfe. Ihr geht es in ihrer Nachbarschaft allerdings auch nicht anders und von meinem Arbeitsplatz will ich gar nicht erst sprechen. Seit Wochen sind die Arenen fest vergeben.

Eine Level-2-Arena habe ich schon lange nicht mehr gesehen...