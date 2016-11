Das mobile MOBA Planet of Heroes befindet sich seit gestern in einer neuen Testphase, die bis zum 20. November andauern wird. Wer will, kann sich auf der offiziellen Webseite noch für die Closed Beta anmelden. So bekommt ihr eventuell noch die Chance, selber einen Blick auf die neue Heldin zu werfen, die jüngst in das Spiel integriert wurde. Dabei handelt es sich um die Fernkämpferin Candy, die vor allem durch ihre große Angriffsreichweite besticht. Das macht sie zu einem wertvollen Charakter in der Offensive.

Es gibt aber noch ein paar weitere Neuerungen für Planet of Heroes, die ihr euch in der aktuellen Testphase anschauen könnt – sofern ihr denn zu denjenigen gehört, die zur Beta eingeladen wurden: So gibt es neue „Summoner“-Kräfte, die ihr in den Online-Gefechten einsetzen könnt. Außerdem hat der Entwickler Fast Forward Studio die Benutzeroberfläche komplett überarbeitet. Des Weiteren bietet Planet of Heroes in seiner neuen Version automatisiertes iOS10-Streaming und unterstützt integrierte Facebook-Einladungen.

Der Publisher My.com hat übrigens einen Promo-Code bereitgestellt, mit dem ihr in der Closed Beta etwas Spielwährung freischaltet. Der Key lautet "POH-7PNU-1Z2G".