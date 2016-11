Einige der Gebäude in Pirates: Tides of Fortune können nun neue Stufen erreichen. Ein paar davon bieten sogar zusätzliche Boni, wenn ihr sie weit genug ausgebaut habt.

Das Observatorium im Browserspiel Pirates: Tides of Fortune bietet nicht nur neue Ausbaustufen, sondern auf Level 22 auch einen besonderen Bonus: Ab dann liefert euch dieses Gebäude eine permanente Steigerung der durch Schlachten gewonnenen Erfahrungspunkte. Auch das Depot hat nicht nur neue Levels dazubekommen, sondern ebenfalls einen nützlichen Bonus. Zwischen Level 23 und 26 werden frisch ausgebildete Einheiten direkt und automatisch an das Depot gesendet.

Der Entwickler Plarium hat ein Update mit neuen Inhalten für das kostenlose Strategiespiel Pirates: Tides of Fortune veröffentlicht. Das ermöglicht es euch, einige der Gebäude in eurer Piratensiedlung weiter auszubauen, als das bislang der Fall war. Dazu gehört zum Beispiel das Sägewerk. So lässt sich die Holzproduktion weiter steigern. Auch die Windmühle bietet neue Ausbaustufen, damit ihr eure Piraten mit mehr Rum versorgen könnt – gibt es etwas Wichtigeres als das? Wohl kaum. Das Piratengericht lässt sich ebenfalls weiter verbessern, so dass ihr mehr Allianzen schließen könnt. Es kann nie schaden, weitere Verbündete zu gewinnen, schließlich werden Ressourcen und Verstärkungen zwischen alliierten Spielern schneller übers Meer transportiert.

Das Kapitänsquartier hat keine weiteren Ausbaustufen erhalten. Dessen Maximallevel bleibt also Stufe 22. Allerdings erhaltet ihr einen neuen Bonus, wenn ihr dieses Gebäude in Pirates: Tides of Fortune komplett ausgebaut habt. Dabei handelt es sich wie schon beim Observatorium um einen Boost der Erfahrungspunkte, die ihr für absolvierte Schlachten erhaltet. Es lohnt sich also mehr denn je, das Kapitänsquartier in Pirates: Tides of Fortune auf die höchste Stufe zu hieven.

Um die Gebäude auszubauen, benötigt ihr Verbesserungsskizzen. Die findet ihr in der Schmugglerhöhle. Ihr könnt sie aber auch im Zuge von einigen Ereignissen im Spiel ergattern. Dazu gehören zum Beispiel die besonderen Wettbewerbe.

Quelle: Offizielle Webseite