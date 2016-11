Path of Exile: „Breach“-Update erscheint im Dezember

Nur noch wenige Tage, dann kommen Fans des kostenlosen Hack and Slays Path of Exile in den Genuss eines weiteren umfangreichen Inhalts-Updates. Der Entwickler Grinding Gear Games hat angekündigt, dass das „Breach“-Update am 2. Dezember erscheinen wird. Es bringt unter anderem die namensgebende Bresche mit sich, die euch vor zahlreiche neue Herausforderungen in kniffligen Dungeons stellt. Über vierzig unterschiedliche Challenges bringt die Erweiterung mit sich.

Wenn ihr diese Gefahren auf euch nehmt, erbeutet ihr viele neue Ausrüstungsgegenstände und Waffen. Darüber hinaus erlangt ihr in der Bresche besondere Splitter. Wenn ihr 100 Stück des gleichen Typs miteinander kombiniert, ergibt das einen Breschenstein. Setzt ihr einen solchen in das Kartengerät ein, reist ihr zur Domäne eines Breschenlords. Das sind die neuen dämonischen Bossgegner in Path of Exile, die einiges auf dem Kasten haben. Wenn ihr sie niederstreckt, könnt ihr von ihnen Segnungen erbeuten, mit denen sich die Waffen und Rüstungen aus der Bresche aufwerten lassen.