Paragon: Großes Update zum "Geburtstag"

Das kostenlose Third-Person-MOBA Paragon hat heute ein umfangreiches Update erhalten, das nicht nur die neue Heldin Yin implementiert, sondern auch noch einige andere Änderungen im Gepäck hat. Außerdem feiert der US-amerikanische Entwickler Epic Games mit dieser Aktualisierung den ersten Geburtstag von Paragon. Wobei an dieser Stelle gesagt sei, dass das Studio hier etwas anders rechnet, als man das normalerweise machen würde. Vor einem Jahr ist nämlich nicht das fertige Spiel erschienen oder die Open Beta gestartet (in der sich das Actionspiel noch befindet). Nein, im März 2016 hat die Early-Access-Phase von Paragon begonnen.

Yin, der neue spielbare Charakter, ist eine Hybrid-Nahkämpferin, die mit ihrer Peitsche ordentlich austeilt. Sie gilt als "Carry" (im MOBA-Jargon ein Recke, der ein Träger zum Sieg ist) und ist für offensive Naturen geeignet. Darüber hinaus liefert das Update auf die Version 38.3 umfangreiche Änderungen an der Heldenbalance. 20 der Recken in Paragon erfahren einige Anpassungen. So ein großes Balancing-Update gab es zuvor noch nicht. Beispielsweise wurde die Basislebensenergie von Aurora reduziert, während Riktor pro Levelaufstieg einen höheren Mana-Zuschlag erhält. Auch viele Fähigkeiten wurden in ihrer Wirkung verändert. Darüber hinaus gibt es eine entscheidende Änderung bezüglich des Freischaltens von Helden: Das geschieht nun über tägliche Logins.