Paragon: Neues Update läutet das Winterfest ein

Der Winter hält Einzug in Paragon und das muss gefeiert werden. Das Winterfest bietet euch in seiner ersten Woche die Möglichkeit, drei neue Skins abzustauben.

Der Dezember wird ein wichtiger Monat für das Third-Person-MOBA Paragon, denn am 6. Dezember erscheint das große „Monolith“-Update, das so einiges am Spiel umkrempelt. Doch noch haben wir November und bevor der Actiontitel seine große Renaissance erlebt, hat der Entwickler Epic Games das Update V.34.3 auf die Server aufgespielt, mit dem das Winterfest in der Welt Agora beginnt. In Woche 1 dieses Events erwarten euch drei festliche Skins: „Weihnachts-Riktor“, „Jingle Bombs Iggy & Scorch“ sowie „Hässlicher Sweater Gadget“. Die beiden letzteren Designs sind auf Stufe 1, der neue Skin für Riktor auf Stufe 2. Um sie zu erhalten, müsst ihr euer Epic-Games- mit eurem Twitch-Konto verbinden und im Event-Zeitraum entweder einem anderen Nutzer dabei zuschauen, wie er Paragon spielt, oder den Titel selber streamen. Falls ihr etwas gewinnt, informiert euch der "OfficialParagonBot" per Nachricht.

Auf diese Weise habt ihr auch die Chance. die neue wöchentliche Kartenpackung in Paragon zu bekommen. Die bietet drei neue Blätter, die euch in den Gefechten von großem Nutzen sein werden, sofern ihr sie in eurem Deck habt. Mit „Solarisreaktor“ steigert ihr eure Manaregeneration und verursacht eine große Menge Energieschaden, wenn ihr die Karte auf ihr Maximum bringt. Gerade für die beiden Helden Gadget und Gideon eignet sich „Solarisreaktor“ sehr gut. „Schlüssel des Sensenmanns“ hingegen ist eine gute Karte, wenn ihr euch in Paragon gerne in den Dschungel wagt. Damit erhaltet ihr nämlich zwei frühe Sammler, verursacht Energieschaden und bekommt eine erhöhte Chance, kritische Treffer zu landen.