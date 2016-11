Paragon: Am Nikolaustag wird alles anders

Am 6. Dezember erwartet euch das "Monolith"-Update für Paragon, das nicht nur eine neue Map, sondern auch viele grundlegende Änderungen am Gameplay mit sich bringt.

Doch es gibt noch viel mehr Detailänderungen. Die Funktionsweise von Schaden, Rüstung, Leben und Mana wird generalüberholt. Ersteres beispielsweise wird in Basis- und Fähigkeitenschaden aufgeteilt, dementsprechend gibt es auch Basis- und Fähigkeitenrüstung. Natürlich werden bei all dem, was umgekrempelt wird, auch die Helden zahlreiche Balanceanpassungen erfahren. Viele Fähigkeiten werden eine geringere Reichweite haben.

Kurz und knapp zusammengefasst könnte man sagen: Paragon wird schneller, actionreicher und mitunter auch ein bisschen weniger kompliziert. Das soll aber nicht bedeuten, dass Epic Games aus dem Free-to-Play-Spiel einen simplen Multiplayer-Shooter macht. Der Titel soll nach wie vor ein MOBA mit allem, was dazugehört, bleiben. Dennoch wird es in Zukunft deutlich flotter auf dem Schlachtfeld zugehen. Das will Epic Games zum Beispiel durch die erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit aller Helden sowie einem generell höheren Angriffstempo und kürzeren Abklingzeiten für Fähigkeiten erreichen. Natürlich trägt auch die kleinere Map ihren Teil dazu bei.

Am 6. Dezember ist Nikolaustag und der Entwickler Epic Games hat ein ganz besonderes Geschenk für euch, denn dann erscheint das große „Monolith“-Update für das Third-Person-MOBA Paragon. Wir hatten bereits darüber berichtet , dass die Map des kostenlosen Actionspiels gegen eine kleinere Karte, den namensgebenden Monolithen, ausgetauscht wird. Doch die Änderungen sind noch viel weitreichender. Auf der offiziellen Webseite von Paragon hat sich der Lead Hero Designer Cameron Winston in einem ausführlichen Blogbeitrag zum kommenden Update geäußert.

Außerdem sollen die Recken nicht mehr einfach nur in die drei Klassen Schütze, Magier und Kämpfer unterteilt werden. Stattdessen fliegen diese Begriffe aus dem Spiel und werden durch eine Vielzahl an Merkmalen ersetzt, die euch näherbringen sollen, was die einzelnen Helden in Paragon ausmacht. Dabei soll es sich aber nicht um feste Regulierungen handeln. Wenn ein Held als „wild“ bezeichnet wird, soll er sich wunderbar für den Dschungel eignen. Das soll aber nicht bedeuten, dass ein Charakter ohne diese Eigenschaft im diesem Gebiet nicht auch gute Leistungen erbringen kann.

Ihr seht also: Am 6. Dezember wird sich einiges in Paragon ändern. Auch an der Sicht und den Totems schrauben die Entwickler fleißig. Mehr Details findet ihr auf der Webseite des Spiels.

