Paragon: Neue Map und Nahkämpfer "Crunch" in Kürze

Der Entwickler Epic Games hat derzeit zwei interessante Neuerungen für sein kostenloses Third-Person-MOBA Paragon in Arbeit. Eine davon erwartet euch bereits kommende Woche: der neue Held Crunch. Dieser Nahkämpfer wird am 15. November in das Actionspiel integriert und kommt mit einem neuen Kombinationssystem für seine Fähigkeiten daher. Dank „Re-Crunch“ ist es ihm nämlich möglich, den zuletzt genutzten Skill stets noch einmal zu wiederholen. Dabei reduzieren Treffer mit Standardangriffen die Abklingzeiten seiner Fähigkeiten und jeder dritte eingesetzte Skill wird verstärkt.

Ansonsten verfügt Crunch über Fähigkeiten, mit denen er seine Feinde windelweich prügelt. Mit „Sturm-Crunch!“ stürmt er vorwärts bis zum ersten Gegner, der in seiner Laufrichtung steht, und fügt ihm Schaden zu. Wenn ihr die Fähigkeit zudem verstärkt habt, wuchtet ihr eure Widersacher damit über die volle Distanz des Sturms. „Linker Crunch“ ist eben ein kräftiger linker Haken mit erhöhtem Spalten-Schaden, der in verstärkter Form noch zusätzlich 100 Prozent Standardangriff-Schaden an allen Gegnern in Spalten-Reichweite verursacht. Und wenn es den „Linken Crunch“ gibt, dann muss es auch den „Rechten Crunch“ geben, mit dem Crunch Gegner verlangsamt und sie in die Luft wirft, wenn der Skill aufgewertet ist.