Paragon: Gewinnt schaurige Halloween-Skins!

Paragon

Am 31. Oktober ist Halloween und da lassen es sich viele Entwickler nicht nehmen, schon in den Wochen zuvor passende Events in ihren Online-Spielen abzuhalten. Im Fall des kostenlosen MOBA-Shooters Paragon läuft seit gestern die sogenannte Schattennacht, die sieben gruselige Skins für die Charaktere liefert. Einen davon, den Kürbislaternen-Murdock, gibt es bis zum 6. November kostenlos. Um ihn dauerhaft für euer Konto freizuschalten, müsst ihr es mit eurem Twitch-Account verbinden. Habt ihr das erledigt, könnt ihr also auch über das Event hinaus als Murdock mit Kürbiskopf über die Schlachtfelder rennen, ohne auch nur einen Cent dafür bezahlen zu müssen.

Die anderen sechs Skins stehen einzeln und im Bundle im Shop von Paragon zum Verkauf. Das Gesamtpaket fällt etwas günstiger aus, als wenn ihr jedes Charakter-Design einzeln erwerbt. Allerdings habt ihr die Chance, die neuen Skins zu gewinnen. Habt ihr euren Epic-Games-Account mit eurem Twitch-Konto verbunden, müsst ihr euch einfach nur bis zum 24. Oktober Livestreams zum Actionspiel anschauen oder Paragon selber streamen.

Dabei habt ihr in den zwei Wochen jeweils die Chance auf drei der sechs Skins. Bis zum 17. Oktober lassen sich Süße-Träume-Khaimera, Katzenkönigin-Sparrow und Mephisto-Gideon ergattern. In der Woche darauf, vom 18. bis 24. Oktober, könnt ihr dann Schädel-Bot-Twinblast, Spinnenhexe-Belica und Franken-Grux gewinnen.