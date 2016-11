Paladins: Vier Millionen registrierte Spieler

Der Start der Open Beta des Helden-Shooters Paladins, der gerne mal mit Blizzards Overwatch verglichen wird, ist gerade mal zwei Monate her. Nun gab der Entwickler und Publisher Hi-Rez Studios bekannt, dass sich der Actiontitel in den vergangenen Wochen gut geschlagen hat. Mittlerweile haben sich über vier Millionen Spieler angemeldet beziehungsweise das Spiel heruntergeladen. Auf Steam gehört Paladins zu den derzeit beliebtesten Free-to-Play-Spielen und muss sich nur den Dauerbrennern Team Fortress 2 und natürlich Dota 2 geschlagen geben.

Nachdem Paladins nun also auf dem PC bereits eine ordentliche Fangemeinde aufbauen konnte, soll dieser Erfolg bald auch auf den Konsolen fortgesetzt werden. Auf der PlayStation 4 und der Xbox One soll in Kürze die Closed Beta an den Start gehen. Außerdem gab Hi-Rez bekannt, bald auf den chinesischen Markt expandieren zu wollen. Dazu ist man eine Partnerschaft mit Tencent, einem der größten Internet-Konzerne des Landes, eingegangen.