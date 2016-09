Paladins: Dank Open Beta für jedermann spielbar

Paladins

Nach der geschlossenen kommt in der Regel die offene Testphase. So und nicht anders ist es auch beim MOBA-Shooter Paladins. Der hat nun die Open Beta erreicht. Ihr könnt euch das Spiel auf der offiziellen Webseite kostenlos herunterladen, der Titel ist aber auch über Steam verfügbar. Wer Paladins über die Online-Plattform von Valve zockt, kann sich nicht nur Errungenschaften erspielen, sondern auch einen besonderen Skin für den Helden Barik. Wenn ihr fünf Partien mit ihm absolviert, schaltet ihr automatisch ein Design im Stil der Engineer-Klasse aus dem Multiplayer-Shooter Team Fortress 2 frei.

Doch nicht nur Steam-Nutzer haben einen Grund zur Freude. Mit dem Beginn der Open Beta hat Paladins ein umfangreiches Update erhalten, das vor allem einen ganzen Haufen an neuen Helden liefert. Das bestehende Portfolio des Actionspiels wurde direkt um 17 frische Recken erweitert. Außerdem hat Paladins mit dem Update eine neue, dritte Map erhalten: der „Verzauberte Wald“ sorgt für mehr Abwechslung bei den Matches.

Eine weitere Neuerung ist der kompetitive Modus für Paladins. Von nun an könnt ihr euch also in der Online-Rangliste mit den anderen Spielern messen. Außerdem hat der Entwickler Hi-Rez Studios die Benutzeroberfläche komplett runderneuert. Ihr seht: Es hat sich also einiges getan bei Paladins.