Paladins: Sichert euch den Cassie Northern Watch Skin!

Die Open Beta von Paladins ist vor wenigen Tagen gestartet. Für euch bedeutet das: Ihr könnt nun nach Herzenslust in den spaßigen Shooter eintauchen und nach allen Regeln der Kunst die Waffen sprechen lassen. Zum Start des Spiels hat sich der Spielebetreiber neben einigen neuen Inhalten ein paar kleine Überraschungen einfallen lassen. Fans des Comic-Shooters Team Fortress 2 dürfen sich beispielsweise über den Engineer-Skin für den Charaktere Bark freuen. Dazu müsst ihr lediglich fünf Spiele mit Bark gewinnen, während ihr über die Plattform Steam spielt. Danach bekommt ihr den Skin automatisch.

So erhaltet ihr den Team Fortress 2 Skin.

„Da muss mehr gehen!“: haben wir uns gedacht. Zusammen mit Spielbetreiber Hi-Rez Studios verlosen wir ein paar exklusive Skins für den Charakter Cassie. Diese präsentiert sich dann im schicken Northern Watch Antlitz. Alle, was ihr dafür tun müsst, ist eure E-Mail-Adresse zu hinterlassen und mit ein wenig Glück landet der Code für den Skin in eurem E-Mail Postfach. Im Spiel selbst löst ihr diesen dann ein und fertig.

Hinweis: Deine E-Mail-Adresse wird weder gespeichert noch an Dritte weitergegeben!

Ihr habt noch keine Ahnung, was Paladins eigentlich ist? Dann wird es höchste Zeit. Der Mehrspielertitel lässt euch in eine fantasievolle Welt abtauchen, in der ihr unter anderem verschiedene Missionsziele innerhalb einer Mehrspielerpartie erfüllt, um als Sieger hervorzutreten. Dazu stehen euch 17 unterschiedliche Champions und drei verschiedene Karten zur Verfügung. Man könnte das Spiel als eine Mischung aus Overwatch und MOBA beschreiben.

Viel Glück wünscht euch das Team von browsergames.de!