Overwatch: Ein Wochenende lang kostenlos spielbar

Nun würde sich Blizzard sicherlich freuen, wenn noch mehr Leute Overwatch kaufen würden. Um potenzielle neue Spieler zu erreichen, wird der Team-Shooter in der nächsten Woche für ein paar Tage kostenlos spielbar sein: Vom 18. bis 21. November hat jeder von euch, der über eine PlayStation-Plus- oder Xbox-Live-Gold-Mitgliedschaft oder einen Battle.net-Account verfügt, Zugriff auf den Titel. Das Free-to-Play-Wochenende betrifft sowohl den PC als auch die Konsolen. Los geht es am 18. November um 20:00 Uhr deutscher Zeit, die Testphase endet am 21. November um 22:00 Uhr.

Während des Probespielens habt ihr Zugriff auf alle 22 Charaktere und 13 Karten von Overwatch. Außerdem könnt ihr sowohl am „Weekly Brawl“ teilnehmen als auch benutzerdefinierte Matches spielen. Einzig der kompetitive Modus wird nicht spielbar sein. Dafür werden alle eure Fortschritte, die ihr an diesen drei Tagen erreicht, gespeichert. Sollte euch Overwatch also so gut gefallen, dass ihr euch nach dem Testwochenende zu einem Kauf entschließt, könnt ihr auf dem Level weitermachen, wo ihr aufgehört habt.

Overwatch ist seit dem 24. Mai 2016 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich. Auf der BlizzCon kündigte Blizzard die neue Heldin Sombra an, außerdem bekommt das Spiel mit dem nächsten Update einen Arcade-Modus, der euch unter anderem 1-gegen-1-Duelle ausfechten lässt.

Quelle: Offizielle Webseite