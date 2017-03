Das kostenlose Actionspiel Orcs Must Die: Unchained wurde bislang vom deutschen Publisher Gameforge vermarktet. Das wird aber nicht mehr lange der Fall sein. Wie das Unternehmen jüngst bekannt gab, gibt es die Rechte an dem Titel für Europa ab. In Zukunft wird der US-amerikanische Entwickler Robot Entertainment aus Texas alleine für den Multiplayer-Titel verantwortlich sein.

Schon ab dem 14. März wird Gameforge alle Dienste für Orcs Must Die: Unchained einstellen. Das bedeutet, dass ihr ab dem Tag nicht mehr auf den europäischen Servern spielen könnt. Doch ihr müsst euch (noch) keine Sorgen machen, dass ihr für immer Lebewohl zu dem Free-to-Play-Titel sagen müsst. Ab dem 21. März habt ihr die Möglichkeit, mit eurem Account auf die Server von Robot Entertainment umzuziehen und dort weiterzuspielen. An eurem Fortschritt in Orcs Must Die: Unchained ändert sich dabei nichts. All das, was ihr in dem Titel bislang erreicht habt und euer Inventar bleiben euch erhalten. Das Gold auf eurem Account wird jedoch in den Tarif von Robot Entertainment umgerechnet.