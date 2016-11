Im Dezember erwarten euch in Orcs Must Die: Unchained nicht nur einige Balancing-Änderungen, sondern auch ein Tutorial-Prolog. Die Features des Updates 1.6 stellen die Entwickler in der Nacht auf Twitch vor.

Entwickler Robot Entertainment arbeitet derzeit fleißig daran, sein Actionspiel Orcs Must Die: Unchained an die Wünsche der Fans anzupassen. Das Update auf die Version 1.6, das im Dezember erscheinen soll, wird einen weiteren großen Schritt für den Free-to-Play-Titel bedeuten. So soll es unter anderem einige Änderungen am Gameplay geben. Die Helden werden sich zum Beispiel schneller bewegen, damit sich das allgemeine Spieltempo erhöht. Außerdem wird jeder der Charaktere dahingehend überarbeitet, dass er im „Survival“-Modus standhalten kann. Ihr sollt nicht mehr das Gefühl haben, dass euer Lieblingsheld nicht für jene Spielvariante geeignet ist.

Des Weiteren arbeitet Robot Entertainment an einer komplett neuen Map-Struktur. So wird Orcs Must Die: Unchained mit dem Update 1.6 verschiedene Schwierigkeitsstufen bieten, in die die Karten unterteilt sind. Ihr werdet euch erst mal auf den einfacheren Schlachtfeldern beweisen müssen, um die nächstgrößere Herausforderung angehen zu dürfen. Zu dieser Lernkurve passt auch der neue Prolog, der mit dem Update eingeführt wird. Der dient als Tutorial, das euch in die Spielmechaniken von Orcs Must Die: Unchained einarbeiten soll, damit ihr danach auch wirklich bereit seid für den „Survival“-Modus.