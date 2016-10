Orcs Must Die – Unchained: Alle Helden gratis spielbar

Orcs Must Die: Unchained

Ojemine, die Alarmglocken schrillen. Vielleicht ohne Grund, aber wer weiß. Nachdem Gameforge und Robot Entertainment im September angekündigt hatten, den PvP-Modus „Erobern“ aus dem eigentlich ziemlich PvP-fokussierten Spiel Orcs Must Die: Unchained zu entfernen und einen Account-Wipe durchzuführen, folgt heute die Nachricht, dass alle Helden gratis spielbar sind – zumindest bis zum nächsten Update. Das mag toll klingen, die Vergangenheit lehrt uns aber, dass solche Zugeständnisse nicht immer ein gutes Signal sind. Im Fall von Shards of War etwa war es so, dass kurz nach der kostenlosen Verfügbarkeit aller Helden die Mitteilung folgte, dass das Spiel bald offline geht.

Nun, drücken wir mal die Daumen, dass die Maßnahme nicht das gleiche Schicksal für Orcs Must Die: Unchained einläutet. Normalerweise müsst ihr Helden in OMD: Unchained mühselig mit Schädeln oder kostenpflichtig mit Gold freischalten. Damit ihr euch einen Eindruck von den Charakteren verschaffen könnt, gibt es zudem die in MOBAs übliche Free-Rotation, also eine wöchentlich wechselnde Auswahl an Helden, die ihr vorübergehend gratis testen könnt.