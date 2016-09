Orcs Must Die: Unchained

Robot Entertainment und Gameforge haben massive Änderungen an ihrem Online-Actionspiel Orcs Must Die: Unchained angekündigt. Das Spiel wird in Zukunft ohne den PvP-Modus "Erobern" auskommen müssen. Die Gründe hierfür teilten die Entwickler in einem aktuellen Blog-Beitrag mit.

Zum einen sei es wohl so, dass viele Spieler lieber „Überleben“ spielen – also den klassischen „Orcs Must Die“-Modus, in dem ihr Wellen von anstürmenden Orks abwehren müsst. Genau das war die zentrale Spielmechanik in den beiden kostenpflichtigen Vorgängern und das soll künftig auch bei Orcs Must Die: Unchained der Fall sein. „Erobern“ werde nur noch von wenigen Leuten gespielt, wie Robot Entertainment anhand der Serverdaten herausgefunden habe.

„Je größer das Spiel wurde, desto mehr standen die Modi 'Eroberung' und 'Überleben' im Wettstreit miteinander, was die Ressourcenverteilung in der Entwicklung anging“, heißt es auf der offiziellen Webseite. Es sei ein schwieriger Akt gewesen, sämtliche Fallen, Helden und Items für beide Spielvarianten auszubalancieren. So richtig gelungen ist das offenbar nie, andernfalls wäre der PvP-Modus ja nicht so unbeliebt. Das bedeute nicht, dass es nie wieder einen kompetitiven Modus in dem Actionspiel geben wird. Aber Robot Entertainment wolle sich nun erst mal darauf konzentrieren, den Titel so weiterzuentwickeln, dass er sich mehr wie Orcs Must Die 1 und 2 anfühlt.