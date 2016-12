gamigo: Adventskalender mit Ingame-Preisen und Gaming-Zubehör

Na, habt ihr schon das erste Türchen eures Adventskalenders geöffnet? Dieser Brauch ist eine schöne Sache und hat in den vergangenen Jahren auch Einzug in vielen Onlinegames gehalten. Auch Spiele-Publisher gamigo hat einen eigenen Adventskalender. Der ist etwas ganz Besonderes, denn er steht mit all den bekannten Spielen des Unternehmens (inklusive der Titel von Aeria Games) in Zusammenhang. Jeden Tag gibt es ein tolles Event beziehungsweise einen Wettbewerb in einem der kostenlos spielbaren Titel. Mit von der Partie sind unter anderem die MMORPGs Dragon’s Prophet, Aura Kingdom, Twin Saga, Echo of Soul, Fiesta Online, Taern und Loong sowie die Strategiespiele War2Glory, Wickie Online und Kings and Legends.

Stets um die Mittagszeit informiert euch gamigo auf dem firmeneigenen Gamesportal, in welchem Spiel es am jeweiligen Tag etwas zu erleben gibt und was ihr gewinnen könnt. In Kooperation mit dem Hardware-Hersteller ROCCAT verlost gamigo jede Menge Gaming-Kopfhörer, -Tastaturen, -Mäuse und -Mauspads.

Den Anfang macht heute das kostenlose Online-Rollenspiel Last Chaos, in dem euch viele Herausforderungen erwarten, bei denen ihr Items, Spielwährung und andere nützliche Dinge absahnen könnt. Darüber hinaus nehmen all die Spieler, die bis zum 4. Dezember mit ihrem Charakter die Scra-chi-Quest abgeschlossen haben, an einer Verlosung teil. Die Mühe lohnt sich, denn damit habt ihr die Chance, das Headset ROCCAT Cross zu gewinnen. Ihr merkt schon: Es lohnt sich, jeden Tag auf der Webseite von gamigo vorbeizuschauen und euch darüber zu informieren, was der Adventskalender für euch bereithält.