No Man’s Sky 2: Alles nur geklaut

Wenn es wenige Monate nach der Veröffentlichung von No Man’s Sky ein No Man’s Sky 2 gibt, dann ist daran doch irgendetwas faul, oder? Tja, es dürfte wohl niemanden überraschen, dass es sich dabei nicht um eine offizielle Fortsetzung des Sci-Fi-Spiels des britischen Entwicklers Hello Games handelt. No Man’s Sky 2 ist ein kostenloses Browserspiel , das eigentlich nichts mit dem Original zu tun hat.

Was das konkret mit No Man’s Sky zu tun haben soll? Keine Ahnung, das weiß wohl nur der Entwickler, der einfach dreist den Namen geklaut und eine 2 dahinter geschrieben hat sowie eine leicht veränderte Form des Logos verwendet. Vermutlich hat er das nur gemacht, um die Aufmerksamkeit zu generieren, die sein Spiel nun eben auch bekommt. Die Frage ist, was Hello Games und Sony, der Publisher der PS4-Fassung von No Man’s Sky, dazu sagen. Bislang hat noch keines der beiden Unternehmen Stellung genommen. Vielleicht muss No Man’s Sky 2 bald aus dem Netz verschwinden, vielleicht dulden die Firmen es aber auch. Schließlich ist der Titel nicht nur komplett kostenlos, es gibt auch keine Werbung auf der Webseite. Der Entwickler hatte also keine finanziellen Interessen, als er sein Spiel veröffentlichte.

Quelle: Offizielle Webseite