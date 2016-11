The Elder Scrolls Online: Ab heute kostenlos spielbar!

Normalerweise kostet The Elder Scrolls Online Geld. Ein Abonnement ist zwar schon seit längerer Zeit nicht mehr notwendig, um das Online-Rollenspiel von Bethesda Softworks spielen zu können, doch einen Kaufpreis müsst ihr immer noch zahlen. In dieser Woche gibt euch der Hersteller die Möglichkeit, kostenlos nach Tamriel zu reisen. PS4-Spieler kommen seit schon seit einigen Stunden in den Genuss eines (verlängerten) „Free Weekends“, das bis zum 21. November andauert. Um das MMO ausprobieren zu können, benötigt ihr keine PlayStation-Plus-Mitgliedschaft.

PC-Spieler dürfen erst heute Abend ab 19:00 Uhr loslegen, können sich The Elder Scrolls Online aber schon mal vorab über Steam herunterladen. Die PC-Version ist ebenfalls bis kommenden Montag gratis spielbar. Auf beiden Plattformen habt ihr Zugriff auf alle Inhalte des Hauptspiels, nur die DLC-Gebiete sind nicht zugänglich. Dafür erhaltet ihr bei der Erstellung eures Accounts 500 Kronen, die ihr im In-Game-Shop von The Elder Scrolls Online gegen Kostüme, Begleiter, Schriftrollen und vieles mehr eintauschen könnt. Alles, was ihr euch kauft oder im Spiel erreicht, wird übrigens langfristig gespeichert. Solltet ihr euch also nach dem „Free Weekend“ dazu entscheiden, das Spiel zu kaufen, müsst ihr nicht von vorne anfangen.