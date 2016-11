Jugendschutz ist in Deutschland ein sehr wichtiges Thema. Schließlich sollen Kinder und Jugendliche nicht mit Medien in Kontakt geraten, die aufgrund von Gewaltdarstellung nicht für ihr Alter bestimmt sind. Speziell in den vergangenen zwei Jahren schien sich die Einstellung der USK gegenüber brutalen Actionspielen aber gelockert zu haben. Mortal Kombat X und das neue Doom etwa wurden ab 18 Jahren freigegeben, während sie vor Jahren vermutlich noch von der BPjM (Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien) indiziert worden wären. Und jüngst wurde Battlefield 1, das den Ersten Weltkrieg zum lustigen Multiplayer-Shooter-Spielplatz macht, mit einer Freigabe ab 16 Jahren versehen.

Doch nun ist wieder mal eine Verschärfung des Jugendschutzgesetzes in der Diskussion. Keine Angst, das hat nichts mit einer neuaufflammenden „Killerspiel“-Debatte zu tun. Vielmehr geht es um das untere Ende der Altersfreigabenskala: Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Marlene Mortler von der CSU, will dafür sorgen, dass die bislang niedrigste Einstufung „Ab 0 Jahren“ durch eine Freigabe „Ab 3 Jahren“ ersetzt wird. In einem Interview mit DerWesten.de sagte sie, dass Kleinkinder kein Tablet, Smartphone und auch keinen Computer bräuchten. „In diesem Alter geht es darum, die reale und nicht die virtuelle Welt zu erobern“, so Mortler. „Ruhigstellen per Computerspiel, das geht gar nicht.“

Sie will die Altersbeschränkungen für Online-Spiele ändern und die „Ab 0 Jahren“-Freigabe abschaffen, da sie „den falschen Eindruck, die Spiele seien schon für Kleinkinder geeignet“ vermittele. „Es gibt keine Online-Spiele, die für Kleinkinder unbedenklich sind. Bei unter Dreijährigen sollte es gar keine Freigabe geben“, so Mortler weiter.

Die Politikerin geht zudem auf das Thema Suchtgefahr ein: „Viele Spiele weisen sehr gut erkennbare Belohnungs- und Bestrafungsmechanismen auf. Wer den Rechner abschaltet, verliert in der virtuellen Welt Punkte, Ansehen oder sogar das Leben seines Avatars, wer online bleibt, am besten rund um die Uhr, wird zum digitalen Helden.“ Ein Online-Rollenspiel wie World of WarCraft gehöre Mortlers Meinung nach neubewertet und dürfe eigentlich erst ab 18 Jahren freigegeben sein. Sie ergänzt, dass natürlich nicht jedes Kind zwangsläufig krankhaft abhängig werde, wenn es ein Spiel mit hohem Suchtpotenzial spielt. Dennoch: „Je jünger die Spieler sind, desto größer ist das Suchtrisiko.“