InnoGames kündigt neue Mobilegames an

InnoGames gehört zu den größten Entwicklern und Publishern von Browserspielen und Mobilegames in Deutschland. Jüngst gab das Unternehmen aus Hamburg bekannt, dass der schwedische Konzern MTG AB (Modern Times Group) 35 Prozent der Firmenanteile erworben hat. Er hat zudem die Option, bis September 2017 nochmal weitere 16 Prozent von InnoGames zu kaufen, dessen Unternehmenswert auf 260 Millionen Euro geschätzt wird.

MTG ist ein großer Medienkonzern mit Sitz in Stockholm, dem nicht nur diverse TV- und Radiosender gehören. Er hält mit 74 Prozent auch die Mehrheit der Anteile an der ESL (Electronic Sports League) und sogar 100 Prozent der DreamHack. Damit spielt MTG eine große Rolle in der eSports-Branche. Da stellt sich doch die Frage, ob InnoGames mit zukünftigen Spielen vielleicht auch mehr in die kompetitive Richtung gehen wird.

In einem frisch veröffentlichten, kurzen Video hat das Entwicklerstudio bereits ein paar neue Mobilegames angeteasert, die irgendwann innerhalb der nächsten zwölf Monate erscheinen sollen. Dabei werden weder konkrete Details oder Namen genannt, dafür gibt es aber erste Spielszenen zu sehen und es wird bei jedem Titel gesagt, welchem Genre er angehört. So werkelt InnoGames an einem MMO-Strategiespiel, einem Action-RPG mit Mehrspielerfokus und „epischen Bosskämpfen“ sowie einem Survival-Titel, bei dem das Craften von Gegenständen im Mittelpunkt stehen wird. Die Spiele basieren auf der Unity-Engine und erstrahlen somit allesamt in zeitgemäßer 3D-Grafik. Wann genau sie auf den Markt kommen sollen, ist nicht bekannt. Das gezeigte Material macht aber in jedem Fall schon mal neugierig. Das Video könnt ihr euch im Folgenden anschauen.