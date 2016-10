Treksit ist das neue, digitale LSD

Ab und an stoßen wir bei unserer Arbeit auf kleine, interessante Projekte, die mehr Aufmerksamkeit verdient haben. Treksit ist so ein Fall. Irgendwann während unserer morgenlichen Recherche und dem dritten Kaffee ploppte ein Browserfenster mit eben diesem Spiel auf. Was auf den ersten Blick aussieht wie eine Weltraumanomalíe aus Star Trek, entpuppt sich schnell als ein extrem süchtigmachendes Knobelspiel. Vorkenntnisse benötigt man eigentlich nicht und das Spielprinzip ist schnell erklärt. Man bekommt ein mehr oder weniger verzweigtes Konstrukt aus Punkten vorgegeben, die mit Linien verbunden sind. Als Ausgangsmuster dient meist eine geomtrische Form. Das Ziel ist es nun, die Punkte so umherzuschieben, dass sich die Linien nicht mehr kreuzen. Punkte und Linien dürfen sich natürlich auch nicht überlagern. Ein Zeit- oder Zuglimit gibt es nicht. Klingt doch einfach, oder?