Breakaway: Sport-Action-MOBA von Amazon angekündigt

Gestern Nacht, auf der TwitchCon 2016, hat Amazon der Weltöffentlichkeit einige Projekte der hauseigenen Games-Abteilung vorgestellt. Neben dem Survival-Titel Crucible und dem Open-World-MMO New World wurde auch das Spiel Breakaway ausführlicher gezeigt. Dabei handelt es sich um eine wilde Mischung aus Rocket League, MOBA und Action-Brawler gepaart mit mit einer bunten Melange verschiedener Mythologien. Cowboys, Piraten, Magie und Ritter sind genauso vertreten wie Spartaner, Wikinger oder Priester. Als Schlachtfelder dürft ihr zum Beispiel Atlantis, El Dorado oder den göttlichen Fluss Styx betreten.

In einem 4-gegen-4-Match versucht ihr, ein mystisches Artefakt in die Endzone des gegnerisches Teams zu bugsieren. Ihr tragt das besagte Item, passt es zum Gegner und versenkt es schlussendlich. Währenddessen setzt das andere Team natürlich alles daran, euch das Artefakt abzunehmen und es selbst in die Endzone zu bringen. Dafür stehen euch verschiedene, mehr oder weniger kämpferische Möglichkeiten zur Verfügung. Je nachdem, für welchen Charakter ihr euch entscheidet, ballert, schnetzelt oder prügelt ihr euch durch die Gegner, um euer Ziel zu erreichen. Sowohl die Charakterklasse als auch die jeweilgen Waffen verleihen jeder Figur einen anderen Gameplay-Stil. Dazu kommen die üblichen Mechaniken eines MOBAs, wie das Aufleveln des Helden oder die Auswahl verschiedener Skills.