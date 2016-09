Battleborn: Wird der First-Person-Shooter free-to-play?

Im Mai dieses Jahres ist der First-Person-Shooter Battleborn erschienen. Entwickler Gearbox Software hat große Hoffnungen in den Titel gesetzt, die offensichtlich nicht gänzlich erfüllt wurden. Zudem hatte das Spiel mit mächtiger Konkurrenz zu kämpfen. Ungefähr zu selben Zeit sind nämlich Blockbuster wie Overwatch und Uncharted 4: A Thief's End erschienen. Nun scheint Gearbox Software eine Art Neustart zu wagen. Wie die Kollegen von Kotaku gestern unter Berufung auf eine anonyme Quelle berichteten, soll Battleborn im November in eine Art Free-to-Play-Modell überführt werden, vergleichbar mit EVE Online oder Evolve Stage 2 . Letzteres hatte nach dem Anfangshype mit einem Nutzerschwund zu kämpfen und wurde schlussendlich von den Entwicklern im Juli 2016 ebenfalls zu einem Free-to-Play-Spiel für den PC umgebaut.

Eine Bestätigung für dieses Vorhaben gibt es noch nicht, allerdings sah sich Gearbox‘ Chef Randy Pitchfork dazu veranlasst, via Twitter ein Statement abzugeben, um die vermeintlich geleakten Informationen zu entkräften. Der Plan ging nicht ganz auf. Pitchfork ruderte erst zurück, um dann die Pläne für eine kostenlose Version zu bestätigen, die jedoch noch einige Monate von einer Veröffentlichung entfernt ist. Was wir nun konkret von Gearbox Software und dem Spiel Battleborn erwarten dürfen, ist also mehr als unklar. Sobald es neue Details gibt, erfahrt ihr es natürlich sofort bei uns.

Quelle: Kotaku/Randy Pitchfork Twitter