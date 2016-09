Koei Tecmo hat auf der Tokyo Game Show das Spiel Dead or Alive Xtreme Venus Vacation angekündigt. Wie die Kollegen von Gematsu und Siliconera berichten, handelt es sich dabei um Spiel für den Browser, welches von DMM Games vertrieben wird. Die Entwicklung wird von Team Ninja geleitet, dessen Studioleiter das Spiel selbst enthüllte, ohne jedoch konkrete Details bekanntzugeben. Die Entwicklung soll seinen Angaben zufolge gut verlaufen. Zudem wird Dead or Alive Xtreme Venus Vacation sowohl Fans der Reihe als auch Neulinge erfreuen. Allerdings hatte Yosuke Hayashi einen kurzen Teaser im Gepäck. Ob dieser einen Einblick in die Spielgrafik gewährt oder lediglich zur Ankündigung dient, ist nicht bekannt.

Dead or Alive Xtreme Venus Vacation ist ein weiterer Ableger der "Dead or Alive Xtreme"-Reihe, die mit Dead or Alive Xtreme 3: Fortune für die PlayStation 4 und Dead or Alive Xtreme 3: Venus für die PlayStation Vita ihre aktuellsten Vertreter vorweisen kann. In der Reihe geht es maßgeblich darum, mit Bikini-Schönheiten verschiedene Spielchen innerhalb eines Insel-Resorts zu absolvieren, sie zu fotografieren, zu daten oder ihnen Geschenke zu machen. Aufgrund der sehr freizügigen und streckenweise sexistischen Thematik ist das Spiel nur in Asien auf den Markt gekommen. Es verfügt jedoch über englische Texte und ist an keinen Regionalcode gebunden.

Offizieller Trailer: