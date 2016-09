Bakahaza: Resident Evil für Bekloppte

Merkwürdige Crossover von Spieleserien gibt es so einige, aber was Capcom jetzt im Rahmen der Tokyo Game Show angekündigt hat, übertrifft die Konkurrenz bei Weitem. Noch in diesem Jahr wird das free-to-play Mobile Game Bakahaza in Asien auf den Markt kommen. Soweit so gut. Das ist an sich noch nichts Außergewöhnliches, schließlich erscheinen alle Nase lang Mobile Games. Allerdings handelt sich bei diesem Spiel um eine bunte Mischung aus Resident Evil und Tensai Bakabon. Letzteres habt ihr bestimmt noch nicht gehört, wir nämlich auch nicht. Tensai Bakabon ist eine Mangareihe, die von 1967 bis 1992 in Japan vertrieben wurde und die lustigen Abenteuer eines Vater-Sohn-Gespanns erzählt, genauer gesagt die bekloppten Ereignisse, die die beiden erleben. Dementsprechend könnte man den Titel des Mobile Games mit Resident Idiot oder Idiot Evil übersetzen.

Genau so sieht das Produkt auch aus. Statt nämlich nur die Geschichte des Horrorgames mit einem 8-Bit-Look zu versehen, wurden gleich die Hauptfiguren wie Chris Redfield und Jill Valentine durch Vater, Sohn und Co. ersetzt. Natürlich treten weiterhin Zombies und andere Monster auf, aber wie die neuen Protagonisten mit ihnen umgehen und welche kuriosen Situationen sie durchlaufen, hat kaum mehr etwas mit Resident Evil zu tun. Interessant und vor allem komisch sieht das Ganze dennoch aus.