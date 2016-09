Neverwinter: Finale von "Storm King’s Thunder" angekündigt

Neverwinter

Im vergangenen Monat haben Entwickler Cryptic Studios und Publisher Perfect World Europe die Erweiterung Storm King’s Thunder für das kostenlose Online-Rollenspiel Neverwinter veröffentlicht. Nun steht das Release-Datum für das Finale der Geschichte fest: Ab dem 8. November, also in etwas mehr als einem Monat, habt ihr die Chance, euch in Storm King’s Thunder: Sea of Moving Ice den Frostriesen zu stellen und den Ring des Winters in der Festung von Jarl Storvald zu erobern.

Während PC-Spieler die Neverwinter-Erweiterung bereits seit August spielen können, müssen sich Xbox-One- und PS4-Nutzer immer noch gedulden. Für beide Konsolen erscheint Storm King’s Thunder am 18. Oktober.

Die Story führt euch zurück nach Icewind Dale, in die Stadt Einsamwald und nach Kaltlauf. An jedem dieser Orte findet ihr ostorianische Relikte und uralte Artefakte. Ihr benötigt sie, um eure Rüstungen und Waffen zu verbessern. Seit dem Release des Add-ons habt ihr in Neverwinter außerdem Zugriff auf einen neuen Dungeon: die Fangbreaker-Insel, ein schwieriges Pflaster, das eine Gegenstandsstufe von 1.300 voraussetzt, um es betreten zu können. An der Seite von bis zu vier anderen Spielern kämpft ihr in dem Verlies gegen Hati den Mantikor, die Drachenschildkröte und den Frostriesen Drufi.