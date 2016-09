Neverwinter

Am 12. Juli ist Neverwinter für die PlayStation 4 erschienen. Seitdem haben sich über zwei Millionen Spieler das auf Dungeons & Dragons basierende Online-Rollenspiel heruntergeladen und sind in die Fantasy-Welt abgetaucht. PlayStation-Gamer scheinen dabei besonders fleißig zu sein. So wurden allein auf Sonys Konsole 1,6 Milliarden Spielminuten angesammelt sowie 3,2 Millionen Charaktere erschaffen. 30.000 Spieler haben es sogar geschafft, innerhalb von acht Wochen die höchste Levelstufe zu erklimmen. Zusammen mit den PC- und Xbox One Spielern tummeln sich ingesamt mehr als 12 Millionen D&D-Fans im Spiel.