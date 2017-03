Wenn euch nun das passende Reittier fehlen sollte, um mit Stil durch das neue Gebiet „Das Flussviertel“ zu reisen, seid ihr hier bei uns an der richtigen Stelle. In Zusammenarbeit mit Perfect World Entertainment verlosen wir nämlich satte 50 Keys für ein Exemplar der Aberrant-Gorgonen. Das sind blaue, stierartige Tiere , auf deren Rücken ihr Platz nehmen und geschwind durch die Spielwelt von Neverwinter reiten könnt. Um einen der Codes zu ergattern, müsst ihr einfach nur eure E-Mail-Adresse in das Textfeld unter eingeben und das Ganze bestätigen. Dabei gilt das allseits bekannte Prinzip: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.

Um euer schickes neues Reittier in Neverwinter dann auch zu erhalten, müsst ihr die offizielle Webseite des MMORPGs aufsuchen und dort den Code eingeben, nachdem ihr euch mit eurem Account eingeloggt habt. Die Voraussetzung im Spiel, um das Mount beim Belohnungsagenten in der „Protector’s Enclave“ abholen zu können, ist lediglich, dass ihr das Tutorial von Neverwinter abgeschlossen habt. Nicht vergessen: Wenn ihr ein Mount „ausrüstet“, wird es an euren Charakter gebunden. Ihr könnt es dann also nicht mehr an andere Spieler weitergeben. Und natürlich könnt ihr den Code für das Mount, der bis zum 31. Dezember 2017 gültig ist, nur einmal pro Account einlösen.