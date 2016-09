NBA Live Mobile: Neue Grafik, Rookies und mehr

NBA Live Mobile

Electronic Arts hat die neue NBA Saison mit einem Update für das Mobile Game NBA Live Mobile eingeleitet. Sobald ihr euch die Aktualisierung auf euer Android- oder iOS-Gerät heruntergeladen habt, macht ihr Bekanntschaft mit einer generalüberholten Benutzeroberfläche und einer aufpolierten Grafik. Neben der optischen Neugestaltung haben die Entwickler an zahlreichen Stellen das Gameplay verändert und dem Spielerfeedback entsprechend angepasst. So ist es für euch nun möglich, spektakuläre Alley-Oops zu vollführen, um die Zuschauer von den Sitzen zu reißen. Gleichzeitig erhaltet ihr Belohnungen für tägliche sowie wöchentliche Zielvorgaben oder Live-Events.

Solltet ihr bislang Probleme mit dem Werfen von Körben haben, stehen euch ab sofort verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, um eure Treffsicherheit zu optimieren. Dazu kommen Veränderungen für die Offense. Ihr zieht dank des Updates geschmeidiger zum Korb und versenkt den Ball eindrucksvoll mit einem Dunking. Das Passen in die Zone unter dem Korb ist nun ebefalls möglich, egal ob ihr an der Dreierlinie steht oder an einer anderen Stelle.