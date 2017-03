Naruto Online: So schmiedet ihr Ninja-Werkzeuge

Für gewöhnlich erhaltet ihr im free-to-play Anime-Spiel Naruto Online Ninja-Werkzeuge, wenn ihr Abenteuer und Missionen meistert. Die nützlichen Items wirken sich auf eure Attribute und die eurer Teamkameraden aus. Welche Werte ihr verbessern möchtet, entscheidet ihr selbst. Wie genau das funktioniert und woher ihr die Items bekommt, könnt ihr in unserem Tipp zu Ninja-Werkzeugen nachlesen.

Mittlerweile gibt es in Naruto Online eine Funktion, mit der ihr Werkzeuge schmieden könnt. Das Feature steht euch zur Verfügung, sobald ihr Level 80 erreicht habt. Werkzeuge schmieden bedeutet allerdings nicht, dass ihr selbst welche erschafft. Stattdessen übertragt ihr die Attribute eines Items auf ein anderes. Ihr habt in dem Ninjaspiel zwei Werkzeugslots zur Auswahl. Einen für euer Haupt- und das andere für das Nebenwerkzeug. Um die Objekte miteinander zu vergleichen, klickt ihr sie an.