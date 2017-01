„Acht innere Tore“ ist eine Funktion im Browserspiel Naruto Online, für die ihr lediglich Kupfermünzen benötigt. Wenn ihr davon also reichlich angespart habt und bislang nicht wusstet, was ihr damit anstellen sollt, habt ihr nun einen Grund, euren virtuellen Geldbeutel in dem MMORPG zu leeren. Allerdings gibt es eine Grundvoraussetzung: Ihr müsst mit eurem Hauptcharakter Stufe 65 erreicht haben, erst dann wird „Acht innere Tore“ freigeschaltet. Ihr findet das passende Symbol in der Menüleiste am unteren Bildschirmrand.

Ohne Training geht gar nichts

Das System besteht aus zwei Bereichen: Zum einen hätten wir da das Training. In diesem Menü seht ihr fünf verschiedene Versionen der Charaktere Lee und Gai. Darunter befinden sich mehrere leere Felder. Wenn ihr nun auf „Beschwören“ klickt, erhaltet ihr ein Chakra, das sich in einem der leeren Felder einordnet. Der Button verschiebt sich daraufhin. Je weiter rechts er steht, desto mehr Kupfermünzen kostet euch der Vorgang, aber desto höher sind auch die Attribute der gewonnenen Chakras in Naruto Online. Die Preise von links nach rechts sind 5.000, 8.000, 15.000, 30.000 und 50.000 Münzen. Der „Beschwören“-Button kann, nachdem ihr ihn ein weiteres Mal betätigt habt, übrigens auch wieder nach links rutschen. Hier bestimmt der Zufall, wo der Knopf landet.