Mit der richtigen Aufstellung zwingt ihr eure Feinde im kostenlosen Browsergame Naruto Online in die Knie. Wir verraten euch, was ihr beachten solltet.

Naruto Online

Es ist sinnvoll, mindestens einen Tank ins Team zu holen, also einen Charakter, der besonders viel Schaden aushält. Dafür eignen sich Hinata, Neiji, Kimimaro und Jirobo. Auch Gaara nutzt sein volles Potential am besten an vorderster Front. Bei ihm solltet ihr allerdings darauf achten, ihn erst zu verwenden, wenn er mindestens die zweite Stern-Stufe erreicht hat. Erst dann hält er genug Schaden aus. Falls ihr bisher keinen der genannten Charaktere freigeschaltet habt oder lieber mit einer anderen Strategie kämpft, könnt ihr euch Fähigkeiten anderer Figuren zunutze machen und auf einen Tank verzichten. Der Doppelgänger von Kakashi kommt beispielsweise immer wieder, wenn er stirbt. Er greift nicht nur an, sondern absorbiert außerdem enormen Schaden mit Leichtigkeit. Mit Shinos Insekten haltet ihr euch Feinde ebenfalls vom Leib. Grundsätzlich funktioniert das mit allen Charakteren, die nur einen Team-Platz brauchen, aber eigentlich zu zweit sind. Beispiele hierfür sind neben Kakashi und Shino: Kiba und Akamaru, Chiyo und ihre Puppe und Eremiten Naruto.