Naruto Online: Mobile-Version für Android und iOS

Für gewöhnlich müsst ihr, wenn ihr das kostenlose Kampfspiel Naruto Online zocken wollt, euren PC oder Laptop einschalten und euch über den Webbrowser ins Spiel einloggen. Seit einiger Zeit habt ihr außerdem die Möglichkeit, euch den offiziellen Launcher herunterzuladen. Den installiert ihr auf eurem Rechner und braucht zum Spielen künftig keinen Browser mehr. Den Client könnt ihr direkt aus dem Startmenü oder vom Desktop aus starten. Eine Internetverbindung braucht ihr natürlich trotzdem.

Viele Browsergames, beispielsweise Forge of Empires, könnt ihr nicht nur über Chrome, Firefox oder einen anderen Browser spielen, sondern auch über euer Smartphone und Tablet. Die Spiel-Versionen funktionieren bei einigen Titeln plattformübergreifend und werden immer synchronisiert, so dass es keine Rolle spielt, ob ihr am PC sitzt oder von unterwegs aus einen Blick ins Onlinespiel werft.

Gibt es eine Naruto Online App für iOS und Android?

Im April dieses Jahres tauchte im offiziellen "Naruto Online"-Forum ein kurzer Beitrag auf, der bestätigte, dass es keine Naruto Online App gibt und auch erst einmal keine geplant ist. Falls sich das doch noch ändern sollte, informieren wir euch natürlich früh genug.