Die Gefechte in Naruto Online sind rundenbasiert . Erst sind alle Charaktere des einen Teams an der Reihe und danach alle Einheiten der gegnerischen Truppe. Combos sind direkt aufeinanderfolgende Angriffe. Nur weil die Figuren eurer Gruppe nacheinander angreifen, kommt jedoch noch keine solche Kombination zustande. Bevor euch ein Mehrfachangriff gelingt, solltet ihr euch die Aufstellung eures Ninja-Trupps genauer ansehen, denn nicht jeder Kämpfer kann mit jedem anderen eine solche Attacke ausführen. Im Menüpunkt "Ninja" findet ihr eine Liste aller freigeschalteten Helden. Dort könnt ihr eure Aufstellung anpassen und euch einen Überblick über die Skills und Combo-Möglichkeiten verschaffen.

Ihr kämpft im Anime-Browsergame Naruto Online immer wieder gegen andere Spieler oder computergesteuerte Gegner. Ihr nehmt es in der Arena mit ihnen auf und macht ihnen in Missionen das Leben schwer. Jeder Charakter verfügt über Skills, die ihr während eines Kampfes am unteren Bildschirmrand seht. Sie entziehen eurem Feind deutlich mehr Lebenspunkte als die normalen Angriffe, trotzdem steckt in den Fähigkeiten mehr Potenzial, als auf den ersten Blick erkennbar ist. Mithilfe von Mehrfachangriffen, auch Combos genannt, fügt ihr euren Gegnern noch mehr Schaden zu.

Ihr könnt mit allen Figuren in Naruto Online eine Combo auslösen, die eine Bindung zueinander haben. Wenn ihr eine Figur anklickt, erscheint automatisch auf den Bildern entsprechender Charaktere das Wort "Combo". Um die solltet ihr euch als erstes kümmern, die anderen sind für eure Truppe erst einmal unwichtig. Schon früh im Spiel schaltet ihr die drei Hauptcharaktere des Animes frei: Sasuke, Sakura und Naruto selbst. Solange ihr noch nicht über viele Figuren verfügt, lohnt es sich, die drei in euer Team zu holen. Wenn ihr das tut, werdet ihr feststellen, dass Sasuke mit Sakura, Naruto und eurer Hauptfigur eine Combo ausführen kann. Klickt ihr nun auf Sakura, seht ihr, dass sie gemeinsam mit Sasuke mehrfach angreift, nicht aber mit eurer Hauptfigur. Um ein optimales Ergebnis zu erreichen und eurem Feind möglichst viele Lebenspunkte abzuziehen, solltet ihr darauf achten, dass ihr viele Combo-Möglichkeiten habt.

Manche Figuren können in Naruto Online außerdem einen Mehrfachangriff mit sich selbst ausführen. Sasuke, Temari Hinata und viele andere haben diese Fähigkeit. Wenn ihr sie ins Team holt, erhöht sich eure Chance auf Combos und euch gelingt in fast jeder Runde mindestens eine doppelte.

Bei der Planung eines Mehrfachangriffes sind allerdings nicht nur die Fähigkeiten von Bedeutung, sondern auch die Reihenfolge, in der die Charaktere angreifen. Um eine möglichst hohe Combo zu schaffen, sollte die Rotation in unserem Beispiel so aussehen: Naruto, Sasuke, Sakura, eure Hauptfigur. Sie lösen auch in einer anderen Reihenfolge Combos aus, durch die richtige Abfolge könnt ihr die Zahl der Mehrfachangriffe aber noch um einiges erhöhen. Bevor ihr eure Figuren vertauscht, solltet ihr auf die Eigenschaften eurer Helden achten. Fernkämpfer sollten beispielsweise nicht in der ersten Reihe stehen, auch wenn euch so mehr Kombinationen gelingen.

Eine gute Möglichkeit, eure Aufstellung zu testen, bietet Kakashi. Einer seiner Doppelgänger befindet sich auf dem Marktplatz in Süd-Konoha. Dort könnt ihr bis zu vier Kopien des Ninjas herausfordern und eure Figuren-Konstellation prüfen. In dem Kampf seht ihr außerdem, wie viele Konbinationsangriffe ihr ausführt und wie viel Schaden ihr damit anrichtet. So könnt ihr Combos simulieren.