Naruto Online: Gleich mehrere Events zum Valentinstag

Morgen steht er an, der Valentinstag. Damit haben wir das Zenit der passenden Events in der Welt der Online-Spiele erreicht. Auch das kostenlose MMORPG Naruto Online bietet einige spannende Aktionen rund um den Tag der Liebe. Da wäre zum Beispiel das Event „Partnersuche“, an dem ihr teilnehmen könnt, wenn ihr mit eurem Charakter Stufe 60 erreicht habt. Hierbei zieht ihr eines von zehn unterschiedlichen Symbolen: 1, 2, 3, 6, 8, 10, FA, TE, LO oder VE. Dann macht ihr euch auf die Suche nach einem Spieler mit dem gleichen Symbol und bildet mit ihm eine Gruppe, um Valentinspunkte zu ergattern, die ihr gegen verschiedene Belohnungen eintauschen könnt.

Darüber hinaus lohnt es sich in diesen Tagen ganz besonders, tägliche Quests sowie Story- und Elite-Instanzen zu meistern. Auf diese Weise verdient ihr euch Schatzschlüssel. Wenn ihr die einlöst, erhaltet ihr besondere Belohnungen. Apropos Belohnungen: Die erwarten euch auch beim Event „Farbenfrohe Ballons“ in Naruto Online. Hierbei werft ihr mit Shurikens auf die namensgebenden Luftballons, um Punkte zu sammeln, die euch wiederum diverse Preise bescheren. Die Shurikens erhaltet ihr als Belohnung für abgeschlossene tägliche Missionen. Jeden Tag könnt ihr maximal elf Wurfsterne erhalten. Um an dem Event teilzunehmen, muss euer Charakter in Naruto Online mindestens Level 30 erreicht haben.

Darüber hinaus gibt es noch ein paar kleinere Aktionen. So lohnt es sich zum Beispiel, eure Ausrüstung aufzuleveln, da ihr dafür Wunsch-Credits erhaltet. Außerdem sind derzeit besondere, zeremonielle Kimonos zu haben. Es gibt aktuell also einiges in Naruto Online zu entdecken. Alle Events enden am 15. Februar.