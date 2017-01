Naruto Online: Update 2.0 kommt mit vielen Neuerungen

Das Online-Rollenspiel Naruto Online bekommt in naher Zukunft ein großes Update mit vielen Neuerungen spendiert.

Das kostenlose MMORPG Naruto Online, das auf der beliebten Manga- und Anime-Serie rund um Ninjas basiert, startet mit einem richtig großen Update in das Jahr 2017. Nachdem das Browerspiel aus dem Hause Oasis Games von Facebook zu einem der besten Online-Spiele des vergangenen Jahres gekürt wurde, wollen die Entwickler diesem Titel auch weiterhin gerecht werden. Also liefern sie bald viele neue Inhalte wie zum Beispiel eine frische Arena, in der ihr eure Kampffähigkeiten unter Beweis stellt. Dabei könnt ihr sogar gegen Spieler antreten, die auf anderen Servern unterwegs sind.

Wenn ihr mehr der PvE- als der PvP-Freund seid, dürften euch die neuen Konvoi- und Plündermissionen in Naruto Online erfreuen. Die könnt ihr künftig auch alleine spielen, wenn sich gerade keine Gruppenmitglieder finden. Eine weitere praktische Neuerung: Ihr könnt in der neuen Version von Naruto Online bis zu drei Gruppen-Line-ups abspeichern, zwischen denen ihr jederzeit wechseln könnt. Allerdings müsst ihr mit eurem Charakter Level 45 erreicht haben, um das zweite Set freizuschalten, während das dritte auf Stufe 65 folgt.