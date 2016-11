Naruto Online: Neues Update mit vielen Events

Mit einem aktuellen Update halten nicht nur ein paar neue Events Einzug in Naruto Online. Zusätzlich feiert noch die "Große Wochenendprämie" ihr Debüt.

Der Entwickler Oasis Games hat ein neues Update für sein kostenloses Online-Rollenspiel Naruto Online veröffentlicht. Die dauerhaften Verbesserungen halten sich in Grenzen. Hier und da wurden ein paar sprachliche Fehler und einige NPC-Namen korrigiert.

Vielmehr stehen die neuen Events im Mittelpunkt, die mit der Aktualisierung gestartet sind. Zum einen gibt es fortan jedes Wochenende in Naruto Online unter dem Menüpunkt „Zeitlich begrenzter Hit“ die sogenannte „Große Wochenendprämie“, wobei sich euch drei kleine Aufgaben bieten, bei denen ihr verschiedene Belohnungen ergattern könnt. Bei den Missionen handelt es sich um ein Ninja-Puzzle, einen Verfolgungsauftrag und die „Suche nach den echten Schriftrollen“.

Zudem laufen bis zum 23. November um 23:59 Uhr vier weitere Aktionen in Naruto Online. Für Spieler ab Stufe 11 gibt es gleich zwei Events, von denen sie profitieren können. Zum einen wird es jeden Tag drei Sonderangebote geben. Damit die jedoch aktiviert werden, müssen genügend Leute dafür Interesse anmelden, indem sie eine Gebühr bezahlen. Ist das der Fall, wird die Aktion um 19 Uhr starten. Alle angemeldeten Spieler erhalten dann eine Mindestbelohnung und können an der Preisziehung teilnehmen. Kommt der Start nicht zustande, weil sich zu wenig Spieler angemeldet haben, werden die Gebühren in Form von Coupons zurückerstattet.