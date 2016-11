Naruto Online: Version 2.0 und viele Ingame-Aktionen

Das kostenlose Online-Rollenspiel Naruto Online des Entwicklers Oasis Games erreicht morgen die Version 2.0. Eigentlich hätte das Update schon heute erscheinen sollen, doch die Entwickler wollen die Wartungsarbeiten lieber in der Nacht vornehmen, „damit möglichst wenige Spieler beeinträchtigt werden“. Zumindest lautet so die Erklärung auf der offiziellen Facebook-Seite des MMORPGs rund um die beliebte Manga- und Anime-Serie.

Mit dem Sprung auf die neue Version erwarten euch einige Neuerungen in Naruto Online. Beispielsweise wird es neue Transport- und Plünderungsmissionen geben. Außerdem lassen sich eure Aufstellungen für den Kampf in Zukunft abspeichern, was sehr praktisch ist. Darüber hinaus gibt es eine geheimnisvolle Höhle, die ihr erkunden dürft, Kakashis Handbuch und einen neuen Hof. Zudem hat Oasis Games viele kleine Änderungen und Optimierungen an Naruto Online vorgenommen und zum Beispiel die Fähigkeiten einzelner Ninjas überarbeitet. Allgemein sollen die rundenbasierten Kämpfe in der Version 2.0 spannender ausfallen.

Jedoch heißt es auch, dass mit dem morgigen Update nur ein Teil der Neuerungen seinen Weg ins Spiel finden wird. In der nahen Zukunft sollen die weiteren Verbesserungen und Features der Version 2.0 kommen, darunter die vertrauten Gildengeister und ein serverübergreifendes Eremitenschlachtfeld.