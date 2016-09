Der Entwickler Oasis Games möchte einen noch direkteren Draht zur Community seines kostenlosen Online-Rollenspiels Naruto Online herstellen. Aus diesem Grund sucht das Studio aus China nach sogenannten Koordinatoren. Dabei handelt es sich um erfahrene Spieler, die in Kontakt mit den Entwicklern stehen sollen. Auf diese Weise will Oasis Games es schaffen, noch besser auf die Wünsche der Fans eingehen zu können.

Naruto Online basiert auf der beliebten Anime- und Manga-Serie von Masashi Kishimoto und ist das erste offizielle MMORPG rund um die bekannten Charaktere Naruto, Sasuke und Co. Ihr schlüpft aber nicht in die Haut einer der Figuren aus der Vorlage, sondern erstellt einen eigenen Helden. Die Prominenten der Naruto-Welt schließen sich nach und nach eurer Gruppe an und kämpfen mit euch Seite an Seite.

Quelle: Pressemitteilung