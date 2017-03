Der deutsche Entwickler und Publisher upjers, der für seine Browserspiele und Mobilegames bekannt ist, hat ein neues Updates für sein kostenloses Aufbauspiel My Free Farm veröffentlicht. Dessen Fans dürfen sich über ein frisches Feature freuen, das für optische wie spielerische Abwechslung sorgt: Ab sofort habt ihr in dem Farmspiel die Möglichkeit, einen neuen Bauernhof mitten in den Bergen zu errichten. Dabei handelt es sich bereits um die sechste Farm, die ihr in dem Free-to-Play-Titel aufbaut und verwaltet.

Die für My Free Farm komplett neue Umgebung bringt natürlich ihre Eigenheiten mit. Auf dem hohen Gipfel baut ihr nicht die gleichen Sachen wie auf euren anderen Höfen an. Stattdessen liefert das Update zehn neue Pflanzen, bei denen es sich allesamt um Bergkräuter handelt. Die werden zu leckeren Tees weiterverarbeitet. Die dafür nötige Einrichtung baut ihr auf eurem Bergbauernhof in My Free Farm.

Neben neuen Bauoptionen und Pflanzen bietet das aktuelle Update die vierte Hauptquestreihe, die viele spannende Aufgaben für euch bereithält. Darüber hinaus habt ihr auf eurer neuen Farm Platz für eine Bergstation. Sobald ihr dieses Gebäude errichtet habt, gibt euch My Free Farm die Option, Wandertouren zu starten. Die Erlebnisse werden in eurem Skizzenbuch festgehalten. Auf diesem Weg lassen sich viele neue Achievements freischalten.