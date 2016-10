Geburtstagsfete in My Free Farm.

My Free Farm war seinerzeit einer der Titel, die den Hype der browserbasierten Bauernhofspiele mitbegründet haben. In diesem Jahr feiert das kostenlose Onlinegame schon seinen 7. Geburtstag – und davon sollen natürlich auch die Spieler etwas haben.

My Free Farm

Zu dem freudigen Anlass veranstaltet Entwickler und Betreiber upjers (My Free Zoo, My Free Circus) eine einwöchige Geburtstagsaktion. Noch bis zum 19. Oktober könnt ihr in My Free Farm fleißig Geburtstagspunkte sammeln und damit tolle Belohnungen freischalten, zum Beispiel Power-ups, Setzkastenitems und Tierteil-Pakete. Letztere braucht ihr für ein neues Feature, dazu gleich mehr.

Geburtstagspunkte könnt ihr in My Free Farm auf verschiedenen Wegen gewinnen. Zum einen gibt es gratis welche, wenn ihr euch einfach täglich im Spiel einloggt. Außerdem wirft jede fertiggestellte Produktion auf eurer virtuellen Farm ein paar Geburtstagspunkte ab – nur Äcker sind davon ausgenommen. Darüber hinaus erhaltet ihr Punkte, wenn ihr Coins ausgebt. Über das Geschenkesymbol unterhalb von Schwein Gordon seht ihr euren aktuellen Geburtstagspunktestand jederzeit ein.

Zum Jubiläum integriert upjers zudem ein brandneues Feature ins Spiel: die Tieraufzucht. Dieses neue Sammelsystem steht allen Spielern offen, unabhängig von eurem Level. In der Tieraufzuchtstation von My Free Farm habt ihr die Möglichkeit, Tiere verschiedener Seltenheitsstufen aufzuziehen. Zuvor müsst ihr aber sämtliche der oben schon erwähnten Tierteile sammeln. Pakete mit Tierteilen könnt ihr entweder kaufen oder gewinnen, indem ihr Tierarztaufträge oder Monsterfrucht-Zuchten abschließt.