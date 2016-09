My Sunny Resort

Der deutsche Entwickler und Publisher upjers hat ein Update für sein kostenloses Browserspiel My Sunny Resort veröffentlicht, das den Aufbautitel um ein neues Feature erweitert: VIP-Gäste. Mittlerweile hat es sich nämlich auch bei den Schönen und Reichen dieser Welt herumgesprochen, dass man sich in eurem Urlaubsresort sehr gut entspannen kann.

Allerdings haben die Stars und Sternchen ganz andere Ansprüche als die Normalsterblichen, die euer Ferienparadies besuchen. Also benötigt ihr unter anderem die neue VIP-Rezeption, die gleich noch einen Landeplatz für Hubschrauber und eine Empfangsbar umfasst. Dabei bietet das neue Update für My Sunny Resort eine eigene VIP-Rezeption für jedes Themengebiet.

Warum solltet ihr in My Sunny Resort nun die VIPs als Gäste begrüßen? Die Antwort liegt auf der Hand: Geld. Die Prominenten haben natürlich mehr Moneten in ihrer Brieftasche und sind auch bereit, die großen Scheine auszugeben. Sie zahlen also mehr Hotel-Dollar, wenn sie die Attraktionen in eurem Resort besuchen und Produkte kaufen, als alle anderen Gäste. Auf der anderen Seite geben sich die VIPs nicht sehr lange mit einer Sache zufrieden, sondern haben ganz schnell wieder einen neuen Wunsch. Ihr könnt richtig viel Geld aus den betuchten Besuchern herausquetschen, dafür sind sie aber auch wesentlich anspruchsvoller.

Die VIPs in My Sunny Resort wollen die VIP-Stufe für Bungalows, die nicht nur ein Bett, eine Dusche und einen Fernseher umfasst, sondern auch einen großen Kleiderschrank, einen Kamin und eine Bar. Manche der Gäste verlangen sogar nach einem speziellen Möbselset. Das trägt den Namen „Abendrot“ und ist ebenfalls Teil des aktuellen Updates. Ganz wichtig ist es den VIPs zudem, dass ihr sie persönlich bedient.