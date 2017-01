My Little Farmies: Jetzt Gold- und Silber-Booster abstauben!

Das neue Jahr beginnt im kostenlosen Bauernhofspiel My Little Farmies mit Geschenken. Entwickler und Betreiber upjers veranstaltet ab heute (4. Januar) eine sogenannte Mega-Booster-Woche. Das bedeutet für euch, dass ihr durch simples tägliches Einloggen nützliche Gold- und Silber-Booster abstauben könnt.

Normalerweise gibt es fürs regelmäßige Einloggen in My Little Farmies Bronze-Booster – nicht so in dieser Woche! Ab heute erhaltet ihr Silber-Booster, wenn ihr euch im Browserspiel anmeldet, jeden Tag einen. Schafft ihr es, euch mehr als drei Tage in Folge einzuloggen, werden daraus sogar Gold-Booster. Das heißt, dass ihr während der Aktion insgesamt maximal drei Silber- und vier Gold-Booster abräumen könnt. Das setzt natürlich voraus, dass ihr euch während der Mega-Booster-Woche tatsächlich ohne Unterbrechung jeden Tag auf eurer Farm blicken lasst. Verpasst ihr mal einen Tag, gibt es wieder Silber-Booster, auch wenn ihr vorher schon im Gold-Bereich wart.

Das Booster-Special in My Little Farmies läuft bis kommenden Dienstag, den 10. Januar.

Übrigens: Seit wenigen Wochen könnt ihr My Little Farmies nicht mehr nur im Webbrowser, sondern auch unterwegs auf eurem Smartphone oder Tablet spielen. Die App-Version des Farmspiels ist im November für iOS und Android erschienen. Ihr könnt euch My Little Farmies seitdem einfach kostenlos im Appstore beziehungsweise im Google Play Store herunterladen.

Quelle: Offizielle Webseite