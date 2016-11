My Little Farmies gibt es ab sofort auch auf Smartphones und Tablets. Kompatibel mit der Browserversion ist die kostenlose App allerdings nicht.

Als free-to-play Browserspiel hat der Aufbautitel My Little Farmies bereits viele Fans gefunden. Nun hat der Entwickler und Publisher upjers die Version für Smartphones und Tablets veröffentlicht. My Little Farmies Mobile steht seit dieser Woche für Android- und iOS-Geräte zum kostenlosen Download bereit.

My Little Farmies Mobile bietet die gleiche Spielerfahrung wie die Browser-Version. Ihr errichtet in einem Mittelalterszenario euren eigenen Bauernhof samt dazugehörigem Dorf. Ihr legt Felder an, auf denen ihr allerlei Getreide-, Obst- und Gemüsesorten anbaut, haltet Tiere und errichtet verschiedene Produktionsketten. Dazu kommt ein Level-System. Sämtliche Aktionen im Spiel bringen euch Erfahrungspunkte ein, die euch im Rang aufsteigen lassen. Auf höheren Stufen bieten sich euch natürlich auch mehr Möglichkeiten, eure Farm beziehungsweise euer Dorf auszubauen und das Geschäft noch profitabler zu machen. Ergänzt wird das Ganze durch Quests, die euch stets dazu motivieren sollen, die nächste Herausforderung anzugehen.