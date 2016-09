My Little Farmies: Doppelte Ernte-Erträge zum Herbstbeginn

My Little Farmies

Im Herbst ist Erntezeit, zumindest in hiesigen Breiten. Das bekommen wir schon als Kinder beigebracht. Im Frühjahr wird gesät und nach dem Sommer dürfen die Äpfel, Birnen, Kartoffeln und Co geerntet werden. Der Nachteil am Herbst: Die Temperaturen sinken stetig, die Sonne geht von Tag zu Tag früher unter und mitunter wird es ganz schön regnerisch.

Im kostenlosen Aufbauspiel My Little Farmies vom deutschen Entwickler und Publisher upjers aber lohnt sich der Herbstbeginn in diesem Jahr ganz besonders, denn derzeit läuft eine Aktion, die euch den doppelten Ertrag bei ausgewählten Herbstpflanzen liefert. Bei diesen Obst- und Gemüsesorten handelt es sich logischerweise nicht um Erdbeeren oder Spargel, sondern eben die klassischen Arten, die im Herbst geerntet werden: Äpfel, Zwiebeln, Birnen, Kartoffeln und Kürbisse. Jedes Mal, wenn ihr diese Pflanzen derzeit im Farmspiel My Little Farmies aberntet, erhaltet ihr aktuell die doppelte Menge. Diese Aktion gilt natürlich nur für einen begrenzten Zeitraum – sieben Tage, um genau zu sein. Am Dienstag, den 27. September um 11:59 Uhr, ist schon wieder Schluss mit den Boni in My Little Farmies. Ihr solltet diese Woche daher fleißig nutzen, um so große Erträge wie nur irgendwie möglich zu ergattern.